Morre servidor do INSS de Apucarana aos 40 anos de idade

Morreu nesta terça-feira (1º) em Apucarana, no Norte do Paraná, o servidor público federal Diego Ferreira de Morais, aos 40 anos de idade. Ele trabalhava na agência do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) do município.

Diego está sendo velado na Capela Mortuária Central, e o sepultamento está previsto para às 16h desta quarta-feira (2), no Cemitério Municipal Cristo Rei. As informações foram confirmadas por familiares, nas redes sociais, e pela Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana.

De acordo com informações de amigos, o servidor público teria tido uma falta de ar na madrugada desta terça-feira (1º) e foi para o hospital. Após atendimento médico, Diego foi entubado, mas não resistiu e morreu no final da tarde do mesmo dia. As causas da morte ainda não foram confirmadas.

Nas redes sociais, conhecidos e familiares lamentam o falecimento precoce do jovem que, anteriormente, trabalhou como eletricista da Copel. "Vá em paz Diego. Meus sentimentos a toda família neste momento de tanta dor pela grande perda, foi meu catequizando alguns anos atrás."

