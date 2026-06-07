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Morre servidor conhecido por cuidar da Praça Rui Barbosa em Apucarana

Funcionário da Secretaria de Serviços Públicos, Pedro Bernardo era reconhecido pelo trabalho zeloso no centro da cidade

Escrito por Da Redação
Publicado em 07.06.2026, 11:39:11 Editado em 07.06.2026, 11:39:05
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Morre servidor conhecido por cuidar da Praça Rui Barbosa em Apucarana
Autor Pedro Bernardo faleceu aos 64 anos - Foto: Redes sociais

Faleceu o servidor público municipal Pedro Bernardo, 64 anos, carinhosamente conhecido pela comunidade como Pedrão. Ele atuava na Secretaria Municipal de Serviços Públicos e era a figura responsável pelos trabalhos de manutenção e limpeza da Praça Rui Barbosa, localizada na área central de Apucarana.

-LEIA MAIS: Confira os falecimentos deste domingo (07) em Apucarana e região

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Em nota oficial, a Prefeitura de Apucarana manifestou profundo pesar pela perda e enalteceu o histórico profissional do funcionário. Segundo a administração municipal, o servidor desempenhou seu trabalho com "zelo, responsabilidade e dignidade", sendo uma pessoa que facilmente conquistou "o respeito, a amizade e a admiração de colegas e da comunidade" que frequenta o centro da cidade.

O Executivo municipal também prestou condolências aos entes queridos do trabalhador. No comunicado, a prefeitura afirmou que, neste momento de dor, se solidariza com os familiares, amigos e todos aqueles que tiveram o privilégio de conviver com ele, desejando "força para superar esta perda".

O sepultamento está marcado para as 17 horas deste domingo (7), enquanto o velório ocorre na Capela Mortuária Central.

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Apucarana condolências falecimento Manutenção de Praças Pedro Bernardo serviço público
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