Morre servidor conhecido por cuidar da Praça Rui Barbosa em Apucarana

Faleceu o servidor público municipal Pedro Bernardo, 64 anos, carinhosamente conhecido pela comunidade como Pedrão. Ele atuava na Secretaria Municipal de Serviços Públicos e era a figura responsável pelos trabalhos de manutenção e limpeza da Praça Rui Barbosa, localizada na área central de Apucarana.

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Em nota oficial, a Prefeitura de Apucarana manifestou profundo pesar pela perda e enalteceu o histórico profissional do funcionário. Segundo a administração municipal, o servidor desempenhou seu trabalho com "zelo, responsabilidade e dignidade", sendo uma pessoa que facilmente conquistou "o respeito, a amizade e a admiração de colegas e da comunidade" que frequenta o centro da cidade.

O Executivo municipal também prestou condolências aos entes queridos do trabalhador. No comunicado, a prefeitura afirmou que, neste momento de dor, se solidariza com os familiares, amigos e todos aqueles que tiveram o privilégio de conviver com ele, desejando "força para superar esta perda".

O sepultamento está marcado para as 17 horas deste domingo (7), enquanto o velório ocorre na Capela Mortuária Central.

