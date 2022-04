Morre Santo Trevisan, pioneiro do atletismo em Apucarana

Da Redação

Morreu nesta quinta-feira (17), o pioneiro do atletismo em Apucarana, Santo Trevisan, aos 90 anos. De acordo com a família, ele sofria com problemas de saúde há cerca de três anos e ficava a maior parte do tempo em casa.

Nascido em 1931 em Jaú, Santo Trevisan passou a infância e adolescência na zona rural. Já morando no Paraná, na cidade de Jaguapitã, casou-se em 1956, com Rute Macan, já falecida, e 1971, a família se mudou para Apucarana. Começou a correr na década de 70 e só parou de competir em 2002, após uma cirurgia no joelho. Mesmo fora das competições ainda correu por muitos anos incentivando outros esportistas, muitas vezes de bengala, até que a saúde não mais permitiu.

Trevisan foi homenageado com a Corrida Pedestre Santo Trevisan, organizada pela Prefeitura de Apucarana, já que foi um dos ícones da tradicional Prova Pedestre 28 de Janeiro, realizada anualmente dentro das festividades de aniversário do município.

O apucaranense iniciou no esporte já tarde, sendo enquadrado na categoria de veteranos. Porém, colecionou cerca de 3 mil medalhas e 600 troféus ao longo dos últimos 40 anos. Trevisan participou da primeira “28 de Janeiro” em 1974 e também chegou a correr na Corrida Internacional de São Silvestre, em São Paulo.

Por anos, ele participou da prova dos 5 quilômetros. O atleta participou de provas de marchas atléticas, de meia-maratonas e corridas de 5 e 10 quilômetros, além dos Jogos Abertos do Paraná e dos Jogos Abertos do Vale do Ivaí.

O jornalista esportivo Raul César do Reis, de Apucarana, cita Trevisan como um dos destaques do atletismo da região. "Recebi essa triste notícia hoje pela manhã. Ele era um apaixonado pelo esporte. Nas últimas edições ele caminhava o percurso com uma bengala. O senhor Santo Trevisan participou pela primeira vez da prova da 28 foi em 1974, e de 1977 a 1982, ele fez parte da Autarquia Municipal de Esporte de Apucarana. Uma perda para o esporte da cidade", comenta.

A tradicional equipe de Apucarana, Pé Vermelho, além de outras diversas pessoas, lamentam a morte do apucaranense. "Muitas pessoas iam às corridas para assisti-lo correr. É uma grande perda para o atletismo. Nossa equipe lamenta muito a morte do senhor Santo Trevisan. Que Deus conforte a família e os amigos deste ícone do esporte apucaranense", afirma o empresário João Dias, integrante do grupo Pé Vermelho.

Santo Trevisan será velado na Capela Mortuária Central e sepultado nesta sexta-feira (18), às 11 horas, no Cemitério Cristo Rei.

Junior da Femac lamenta morte de Santo Trevisan

O prefeito Junior da Femac emitiu nota de pesar pelo falecimento do ex-atleta Santo Trevisan. “Lamentamos a perda do ex-corredor Santo Trevisan, que como atleta brilhou e representou muito bem a nossa cidade. O seu Santo era um apaixonado pelo atletismo e pelo pedestrianismo, conquistando muitos troféus e medalhas para Apucarana. Nossos sentimentos aos familiares e que Deus conforte a todos neste momento”, manifestou o prefeito Junior da Femac.

Santo Trevisan, 90 anos, desde 1974 era uma das principais atrações da tradicional Prova Pedestre 28 de Janeiro. A sua última participação nesta corrida foi em 2016, com uma bengala para se apoiar.

Paulista de Jaú, ele defendeu as equipes da Autarquia Municipal de Esportes de Apucarana (AMEA), de 1977 a 1982, e do Departamento de Esportes da Prefeitura de Apucarana (DEPA) de 1983 a 1988. Por último atuou pela equipe Pé Vermelho.

Além das provas de 5 e de 10 Km, Santo participou de competições de marcha atlética, meia maratona e maratona. Por treze vezes disputou a Corrida Internacional de São Silvestre em São Paulo, e representou Apucarana também nos Jogos Abertos do Paraná (JAP´s) e nos Jogos Abertos do Vale do Ivaí (JAVI´s).

Câmara de Apucarana também emitiu nota de pesar

A Câmara Municipal de Apucarana, através do presidente Franciley Preto, Poim, vereadores e vereadoras, lamenta o falecimento do senhor Santo Trevisan, aos 90 anos.

"Santo foi um dos pioneiros do Atletismo de Apucarana. Homem bom, íntegro, de família tradicional e amigo de todos. É uma perda para todos nós! Deixará saudades e um grande legado no esporte da nossa cidade. Manifestamos nossas condolências e o mais profundo sentimento de pesar aos familiares e amigos. Que Deus possa confortar os corações de todos!"