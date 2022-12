Morre professora Marly, da Unespar de Apucarana, aos 64 anos

Da Redação

Marly Aparecida Fernandes, de 64 anos, morreu após passar por uma cirurgia às pressas

Morreu a educadora Marly Aparecida Fernandes, de 64 anos, que atuava como professora de Letras Português na Universidade Estadual do Paraná (Unespar), no campus de Apucarana. A informação foi confirmada pela instituição de ensino, na noite desta sexta-feira (23), através das redes sociais.

A professora estava dando aulas na Unespar há dois anos. Ela havia vindo do estado de São Paulo e morava em Londrina. Segundo informações repassadas pela família, ela passou mal, sentiu fortes dores e foi levada a um hospital. Marly precisou passar por uma cirurgia às pressas e não resistiu. A causa da morte seria um tumor no intestino. Ela deixa um filho.

A coordenadora do curso de Letras, Neluana Ferragini, lamentou a morte da professora. "Era uma pessoa muito querida, ótima profissional, atenta, educada, inteligente, acessível e disposta. Largou tudo em São Paulo pois queria vir para o interior. Muito triste", disse.

Em nota, a Unespar também lamentou o falecimento da profissional da educação: "A Direção do Campus de Apucarana da UNESPAR recebeu com muito pesar a notícia sobre o falecimento de Marly Aparecida Fernandes, nesta sexta. Marly é professora do colegiado de Letras Português do campus Apucarana. Em nome de toda nossa comunidade acadêmica lamentamos essa irreparável perda e enviamos nossos sentimentos aos familiares e amigos".

Amigos, familiares e alunos lamentaram a morte nas redes sociais. O sepultamento será realizado no Cemitério Vila Mariana, em São Paulo (SP), neste sábado (24), às 13h.

