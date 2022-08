Morre pioneiro de Apucarana Moises Polymante, aos 80 anos

Da Redação

Moisés Polymante deixa a esposa Cleusa Laurindo e quatro filhos

O prefeito Junior da Femac manifesta profundo pesar pelo falecimento do pioneiro Moises Polymante, aos 80 anos. “Polymante tinha propriedade rural na região do Patrimônio do Barreiro e era uma importante liderança comunitária, tendo sido suplente de vereador no final da década de 90. Polymante também era sanfoneiro, sendo bastante conhecido por animar bailes e festas de casamento”, afirma Junior da Femac.

Moisés Polymante deixa a esposa Cleusa Laurindo e quatro filhos: Eder, Moises, Noel e Erica. O velório está acontecendo na Capela Central de Apucarana e o sepultamento vai ocorrer, às 15 horas, no Cemitério Cristo Rei.





Pastor Othoniel cede nome ao novo CRAS do “Dom Romeu”

Por meio da Lei Municipal 066/2022, recém aprovada por unanimidade na Câmara Municipal e sancionada nesta terça-feira (23) pelo prefeito Junior da Femac, o Pastor Othoniel Gonçalves (in memorian) será homenageado, passando a nominar o novo Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), do Núcleo Habitacional Dom Romeu Alberti.

O prefeito de Apucarana, Junior da Femac, justifica a homenagem ao Pastor Othoniel Gonçalves, pela sua trajetória em Apucarana e Arapongas na evangelização, na cultura, educação e esportes. “Othoniel tinha 56 anos de trajetória pastoral, sendo ligado nos últimos anos à Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Infelizmente, ele foi mais uma vítima da Covid-19, tendo falecido em abril de 2021, poucos dias após perder sua esposa Cleri Gonçalves, também pela Covid”, lembrou o prefeito.

Conforme destaca Junior da Femac, o Pastor Othoniel era muito próximo da gestão e do grupo político, tendo atuado em várias funções na educação e junto ao gabinete desde 2013, com Beto Preto, e depois na sua gestão, como secretário de assuntos estratégicos. “Era um homem de muita sabedoria e mansidão. Foi um grande conselheiro. Tinha a palavra certa, na hora certa. Como pastor, levou a palavra de Deus incansavelmente, sempre lembrando que somos filhos e filhas do mesmo pai. Na vida pública, em todas as funções que exerceu, trabalhou para diminuir as diferenças e ajudar os que mais precisavam”, resumiu o prefeito.

