Morre pioneira de Apucarana Alda Lagos, aos 93 anos

A família e amigos da pioneira de Apucarana, Alda Lagos Pinheiro, lamentam sua morte que ocorreu nesta segunda-feira (30). De acordo com a Autarquia Municipal de Serviços Funerários (Aserfa), o velório é realizado na Capela Central e o sepultamento está marcado para às 17 horas desta terça-feira (31). no Cemitério Cristo Rei.

Dona Alda tinha 93 anos, era professora aposentada e deixa cinco filhos, Cleide Maria Pinheiro Barbieri, Célia Regina Pinheiro Vasques, Claudia Mara Pinheiro Mareze, Vera Pinheiro Vicentini e Carlos Pinheiro. Além de netos, bisnetos e amigos.

Alda era integrante do Grêmio das Violetas, composto por esposas de pioneiros que desbravaram, geraram empregos, fizeram e fazem parte do desenvolvimento econômico e social de Apucarana.

Nas redes sociais a comoção é grande:

"Recebemos com tristeza a notícia que nossa querida Alda virou estrelinha. Pessoa linda, doce, educada, alegre, cheia de luz que deixa o melhor de si em nós! Esse momento foi inesquecível em Apucarana, uma imagem do que ela representa: união e amor. Que família linda ela formou. Sintam-se abraçadas (os) e receba nossa oração e vibração de luz. Ana e Sylvio Pinheiro Filho"

"Queridos, meus sentimentos pela perda da tia Alda, muitas lembranças boas da Rodrigues Alves, muitas alegrias com ela , que Deus a abençoe sempre, e abençoe"

"Ela era adorável , só em abrir aquele sorriso já enchia nossos corações , meus sentimentos a toda família"

"Que notícia triste. Sempre tive muita admiração pela D. Alda, apesar do pouco convívio. Acompanhei a sua vida justamente porque meu pai foi um grande amigo do Sr Heitor. ( Pessoa distinta e maravilhosa também). Mas sempre soube da pessoa auto astral, de bem com a vida, de amor extremo pela pessoas. Os momentos em que estive ao seu lado senti essa luz que ela emanava pelo seu jeito especial de ser. Descanse em paz, D Alda. Deus lhe acolha com muita luz e lhe dê o descanso merecido. Deixará saudade"