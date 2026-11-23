Homenagens tiveram início às 8 horas e o sepultamento está marcado para esta segunda-feira no Cemitério Cristo Rei

Morreu, aos 67 anos, o apucaranense Osvaldo Bressan Machado neste domingo (22). As últimas homenagens prestadas por familiares e amigos acontecem desde as 8 horas desta segunda-feira (23), na Capela Mortuária Central de Apucarana.

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Osvaldo trabalhou muitos por muitos anos como protético em Apucarana.

De acordo com as informações divulgadas pela família, o velório segue ao longo do dia até as 16 horas, horário em que está programado o sepultamento, que será realizado no Cemitério Cristo Rei, também no município. O momento é marcado pela comoção, tristeza e saudade daqueles que conviveram com Osvaldo.