Morre Odair Donato Júnior, marido da secretária de Educação de Apucarana

Morreu nesta quinta-feira (30), aos 51 anos, Odair Donato Júnior, marido da secretária de Educação de Apucarana, Ana Paula do Carmo Donato. Ele não resistiu às complicações de um acidente de trânsito na BR-376, entre Marialva e Mandaguari, ocorrido no dia 17 de março. Ele é pai de duas filhas e cunhado do secretário de Estado do Trabalho do Paraná, Paulo Rogério do Carmo.

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A informação da morte foi confirmada pela assessoria de imprensa da Prefeitura de Apucarana e também pelo secretário Do Carmo, que fez um post de despedida nas redes sociais (veja abaixo).

Odair conduzia um Honda HR-V quando se envolveu em uma colisão com um Ford Del Rey e um ônibus de trabalhadores, nas proximidades do posto Carro de Boi. Ele ficou preso às ferragens e precisou ser retirado pelas equipes de resgate.

O atendimento inicial foi feito pela equipe da concessionária responsável pelo trecho até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que assumiu os cuidados médicos e o encaminhou ao Hospital Bom Samaritano, em Maringá.

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Odair Donato Júnior era chefe da 13ª Ciretran de Maringá. Ainda não informações sobre velório e sepultamento.

NOTAS DE PESAR

O prefeito Rodolfo Mota (União Brasil) divulgou nota de pesar pelo falecimento . “Hoje (quinta-feira) o dia ficou muito triste. Acabamos de receber a notícia de que o Júnior, esposo da secretária Ana Paula, retornou ao convívio de Deus. Nesse momento de dor e saudades, precisamos orar ainda mais por cada membro da família, pela Ana e as filhas, pela mãe, com a certeza de que Deus não nos desampara”, manifestou Rodolfo Mota. “O Júnior lutou bravamente pela vida desde o acidente, cada dia que ele viveu foi um milagre”, salientou o prefeito.

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A Câmara Municipal de Apucarana também manifestou pesar pela perda. O presidente do Legislativo, Danylo Acioli (MDB), em nome de todos os vereadores e da vereadora, expressou solidariedade aos familiares e amigos. “Recebemos com muita tristeza a notícia do falecimento do Odair. Manifestamos nossa solidariedade a toda a família, especialmente à secretária Ana Paula e ao deputado Do Carmo. Que Deus conforte seus corações neste momento de dor”, ressaltou o presidente.











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