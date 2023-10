Morre o radialista esportivo Hélio Scicchitano aos 79 anos

Hélio Scicchitano foi referência do rádio em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O rádio paranaense está de luto. Morreu nesta sexta-feira (20) o radialista esportivo de Apucarana, Hélio Scicchitano, aos 79 anos. Ícone das transmissões esportivas por décadas na cidade e região, ele foi referência para muitos profissionais do setor.

continua após publicidade

Natural de Franca (SP), Hélio Scicchitano trabalhou na antiga Rádio Difusora, na Nova AM, na Rádio Cultura e na Rádio Comunitária Água Viva. Teve passagens também pela imprensa escrita, atuando na Tribuna da Cidade, que anos depois se uniria ao Jornal do Norte para a criação da Tribuna do Norte.

Foi narrador, comentarista e plantão esportivo. Atuou também em uma rádio de São João do Ivaí. Nos últimos anos, ele estava afastado dos microfones e residia na região da Igrejinha.

continua após publicidade

Acompanhou de perto o Apucarana Atlético Clube e também cobriu inúmeros eventos esportivos, como os Jogos Abertos do Vale do Ivaí (Javi’s).

Em 1967, narrou pela Rádio Difusora a vitória do Palmeiras por 3 a 0 contra o Apucarana Esporte Clube na inauguração do Estádio Paulo Pimentel (hoje Olímpio Barreto).



“Hélio Scicchitano foi uma referência na área de esportes em Apucarana e região. Sem dúvida, um dos mais importantes narradores esportivos que já atuaram pela cidade”, afirma o jornalista esportivo Raul César dos Reis.

O velório ocorre na Capela Mortuária Central e o sepultamento está previsto para as 11 horas deste sábado (21), no Cemitério Cristo Rei, em Apucarana.