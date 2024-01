Morre o mecânico Wilson Rubens, criador do Poço de Jacó em Apucarana

Morreu nesta quarta-feira (10), em Apucarana, o mecânico Wilson Rubens, aos 66 anos, em decorrência de problemas de saúde. Paulista, como era conhecido, era judeu e criou o Poço de Jacó. Ele também estava empenhado no projeto da construção da primeira sinagoga da cidade. A morte do mecânico gerou muita comoção nas redes sociais. Ele foi sepultado no mesmo dia, sem realização de velório, no Cemitério Portal do Céu.

Wilson deixa esposa, seis filhos, sendo quatro mulheres e dois homens, além de oito netos. Em dezembro de 2022, o TNOnline contou a história do Poço de Jacó, construído na Rua Deolindo Massambani no Jardim Vale do Sol. O mecânico disse, na época, que a família dele procurava um lugar para realizar batismos e rituais da religião. Quase que no "quintal" de casa, ele encontrou o espaço ideal, já que ele morava na própria rua. Há 15 anos a área com mina começou a ser transformada.

"De uns cinco anos para cá, com ajuda da prefeitura, o terreno recebeu uma grande limpeza, calçadas no entorno do espaço e o nome, Poço de Jacó. Depois de tudo limpo, coloquei uma escada para que as pessoas tivessem mais segurança para descer até o poço”, disse, na oportunidade.



