Morre o jornalista Antônio Roberto Simplício, ex-editor da Tribuna

Antonio Roberto de Oliveira Simplício morreu nesta sexta-feira, aos 69 anos.

O jornalista e pastor evangélico Antonio Roberto de Oliveira Simplício, de 69 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira (12), em Curitiba, onde morava. Ele é natural de Arapongas e passou por vários jornais do Paraná e criou estreitos laços em Apucarana, onde foi editor-chefe da Tribuna da Cidade e um dos fundadores da Associação de Libertação de Vidas de Apucarana (Alva), que trabalhava na recuperação de pessoas em drogadição. Ele presidiu a entidade por 12 anos.

Antônio Roberto lutava contra um câncer no pâncreas havia meses. Ele deixa esposa, filhos, netos e uma legião de amigos em muitas cidades do Paraná e de Santa Catarina, por onde passou na longa carreira profissional. Simplício é irmão de Cláudia Simplício, assistente social da Autarquia Municipal de Saúde, de Apucarana.

Simplício trabalhou na Folha de Londrina e no jornal Panorama, em Londrina. Em Apucarana, nos anos de 1980, foi editor chefe da Tribuna da Cidade, que depois se fundiu com o Jornal do Norte, dando origem à Tribuna do Norte. Ele também foi chefe de gabinete na gestão do prefeito José Domingos Scarpelini.

Em paralelo, sempre atuou na vida cristã, que o levou inclusive a ser um dos fundadores da Alva. Nos últimos meses, Simplício vinha se dedicando ao ministério, como pastor evangélico, em Curitiba.

No jornalismo, Antônio Roberto foi editor chefe da Gazeta do Paraná, em Cascavel, foi editor executivo de A Notícia, em Joinville, jornal pelo qual também trabalhou na sucursal de Lages. No início dos anos 2000, mudou-se para Curitiba, onde trabalhou como assessor parlamentar, também no governo do Paraná, inclusive com lotação na Casa Civil, no governo de Orlando Pessuti, e por muitos anos trabalhou na assessoria do Provopar.

