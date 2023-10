Morre o empresário Susumu Kurahashi após luta contra o câncer

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Morreu nesta quinta-feira (12), após uma longa luta contra um câncer, o empresário apucaranense Susumu Kurahashi, aos 72 anos. Ele estava internado em um hospital de Londrina.

continua após publicidade

Além de diversos amigos que cultivou ao longo dos anos, Susumu deixa as filhas Thaís, Liz, Ísis e Laiz, netos e demais familiares. A morte gera grande comoção na cidade.

Em 2022, a esposa dele, Bernadete Cazarini Kurahashi, morreu por conta de complicações de saúde.

continua após publicidade

O velório será no Templo Budista Nambei Honganji, localizado na Vila Vitória, na região do bairro da Igrejinha. Até o momento desta publicação, não foi divulgado o horário do velório e sepultamento.

Siga o TNOnline no Google News