Morre o empresário Sergio Sborchia, fundador de tradicional pastelaria de Apucarana

Morreu nesta sexta-feira (05), em Apucarana, o empresário Sergio Sborchia, fundador do Sergiu’s Pastéis, aos 89 anos. Segundo informações de familiares, Sergio estava internado após sofrer queimaduras de terceiro grau em decorrência de um acidente doméstico. Ele deixa a esposa, Santina Godoy Sborchia, os filhos Wagner, Rose e Paulo, os netos Vitor, Vinicius, Luís e Marianne, além do bisneto Otávio. Também deixa inúmeros amigos e admiradores que acompanharam sua trajetória de trabalho e dedicação ao longo das décadas. Ele completaria 90 anos na próxima terça-feira, 9 de junho.

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Nascido em Jaú, no Estado de São Paulo Sergio era filho de imigrantes italianos e construiu uma trajetória marcada pelo empreendedorismo e pela dedicação à comunidade. Ele chegou a Faxinal em 1963, e foi vereador no município entre 1973 e 1976.

Em vídeo nas redes sociais, ele conta que montou o negócio em Apucarana no ano de 1978, começando a vender pastéis num carrinho adquirido em Londrina, assim começando a história do Sergiu's Pastéis. Anos depois, em 1994, o empresário abriu a primeira pastelaria no terminal rodoviário, local que hoje abriga o terminal urbano.

Conforme informação de familiares, Sérgio sofreu queimaduras de terceiro grau em mais de 60% do corpo, na madrugada de quinta-feira (4), e foi internado no Hospital da Providência, onde veio a falecer nesta sexta.



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Até a publicação desta reportagem, a família não havia divulgado horário e local do velório.



CÂMARA EMITE NOTA DE PESAR

A Câmara Municipal de Apucarana publicou uma nota de pesar pela perda. O presidente do Legislativo, Danylo Acioli (MDB), prestou solidariedade aos familiares e amigos. “Nos solidarizamos com todos os familiares e amigos neste momento de dor. Seu Sergio deixa um legado de trabalho, dedicação e empreendedorismo que marcou a história de Apucarana e conquistou o carinho da comunidade. Que Deus abençoe a família e os amigos”, declarou.

Amigo da família, o vereador Tiago Cordeiro também lamentou a perda. “Recebi a notícia com muita tristeza. Seu Sergio era um homem trabalhador, honesto e querido por todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Seu exemplo de dedicação à família e ao trabalho permanecerá vivo em nossa memória. Que Deus conforte o coração de todos os familiares e amigos neste momento tão difícil”, afirmou.

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