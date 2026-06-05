Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Apucarana

publicidade
LUTO

Morre o empresário Sergio Sborchia, fundador de tradicional pastelaria de Apucarana

Proprietário do Sergiu’s Pastéis estava internado após sofrer queimaduras de terceiro grau em decorrência de um acidente doméstico

Escrito por Da Redação
Publicado em 05.06.2026, 15:58:08 Editado em 05.06.2026, 15:59:54
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Morre o empresário Sergio Sborchia, fundador de tradicional pastelaria de Apucarana
Autor Sergio Sborchia tornou-se uma referência no ramo gastronômico local - Foto: Reprodução

Morreu nesta sexta-feira (05), em Apucarana, o empresário Sergio Sborchia, fundador do Sergiu’s Pastéis, aos 89 anos. Segundo informações de familiares, Sergio estava internado após sofrer queimaduras de terceiro grau em decorrência de um acidente doméstico. Ele deixa a esposa, Santina Godoy Sborchia, os filhos Wagner, Rose e Paulo, os netos Vitor, Vinicius, Luís e Marianne, além do bisneto Otávio. Também deixa inúmeros amigos e admiradores que acompanharam sua trajetória de trabalho e dedicação ao longo das décadas. Ele completaria 90 anos na próxima terça-feira, 9 de junho.

- LEIA MAIS: Confira os falecimentos desta sexta-feira (05) em Apucarana e região

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Nascido em Jaú, no Estado de São Paulo Sergio era filho de imigrantes italianos e construiu uma trajetória marcada pelo empreendedorismo e pela dedicação à comunidade. Ele chegou a Faxinal em 1963, e foi vereador no município entre 1973 e 1976.

Em vídeo nas redes sociais, ele conta que montou o negócio em Apucarana no ano de 1978, começando a vender pastéis num carrinho adquirido em Londrina, assim começando a história do Sergiu's Pastéis. Anos depois, em 1994, o empresário abriu a primeira pastelaria no terminal rodoviário, local que hoje abriga o terminal urbano.

Conforme informação de familiares, Sérgio sofreu queimaduras de terceiro grau em mais de 60% do corpo, na madrugada de quinta-feira (4), e foi internado no Hospital da Providência, onde veio a falecer nesta sexta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Até a publicação desta reportagem, a família não havia divulgado horário e local do velório.

CÂMARA EMITE NOTA DE PESAR

A Câmara Municipal de Apucarana publicou uma nota de pesar pela perda. O presidente do Legislativo, Danylo Acioli (MDB), prestou solidariedade aos familiares e amigos. “Nos solidarizamos com todos os familiares e amigos neste momento de dor. Seu Sergio deixa um legado de trabalho, dedicação e empreendedorismo que marcou a história de Apucarana e conquistou o carinho da comunidade. Que Deus abençoe a família e os amigos”, declarou.

Amigo da família, o vereador Tiago Cordeiro também lamentou a perda. “Recebi a notícia com muita tristeza. Seu Sergio era um homem trabalhador, honesto e querido por todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Seu exemplo de dedicação à família e ao trabalho permanecerá vivo em nossa memória. Que Deus conforte o coração de todos os familiares e amigos neste momento tão difícil”, afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Apucarana EMPREENDEDORISMO falecimento legado familiar Luto Sergio Sborchia Sergiu's Pastéis
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV