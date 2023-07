Morre o empresário Osvaldo Zacaria aos 80 anos em Apucarana

Morreu nesta quarta-feira (5) em Apucarana, no Norte do Paraná, o empresário Osvaldo Zacaria, aos 80 anos. Ele era proprietário de uma imobiliária e de uma construtora na cidade. A Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia) publicou nota de pesar pela perda.

Natural de Iacri (SP), ele chegou em Apucarana em 1964 e, em 2022, recebeu o Prêmio Mérito Empresarial pela Construtora Zacarias, que completou 50 anos, e pela Imobiliária Zacarias, pelos 45 anos de atividade.

Osvaldo está sendo velado na Capela Mortuária Central desde às 9 horas desta quinta-feira (6). O sepultamento está marcado para acontecer no Cemitério Municipal Cristo Rei, às 17 horas. As informações são da Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa).

"Sempre simpático com as causas sociais, era uma pessoa que ajudava entidades assistenciais no município. Sem dúvidas, uma perda ímpar, que não poderá ser preenchida. A Acia expressa os mais sinceros votos de sentimentos a toda família Zacaria", lamentou a Acia em uma publicação no Instagram.

Osvaldo Zacaria nasceu em Iacri (SP), filho de Rosa Ribeiro Zacarias e José Zacarias. Chegou em Apucarana em 1964 após ser aprovado no vestibular de Ciências Econômicas da então Faculdade Estadual de Ciências Econômicas de Apucarana (Fecea), hoje campus da Universidade Estadual do Paraná (Unespar). Gerenciou o Escritório Líder, de contabilidade, e depois seu próprio escritório.

Em 1972, Osvaldo Zacaria abriu a Construtora Zacarias e, em 1977, a Imobiliária Zacarias, que viraram referência na cidade. As duas empresas completaram recentemente 50 anos e 45 anos de história, respectivamente, no município.

Muito conhecido e respeitado em Apucarana, o empresário deixa esposa e dois filhos do primeiro casamento.

