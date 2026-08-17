Morre o comerciante José Volante aos 84 anos em Apucarana

Paulista de nascimento, ele viveu na cidade desde os dois anos e atuou em diversos setores profissionais

Foi sepultado, no final da tarde desta segunda-feira (17), o comerciante José Volante, morador de Apucarana (PR). Ele morreu aos 84 anos no Hospital da Providência, onde estava internado por conta de problemas de saúde decorrentes da idade.

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Pai do mestre de cerimônias e jornalista Ney Volante, o pioneiro nasceu em Indiana, estado de São Paulo, mas veio aos dois anos de idade para Apucarana.

Segundo os familiares, José Volante trabalhou na Ford, foi carpinteiro, entregador nas antigas Lojas Martinandes e na Fábrica de Móveis Bailak, e depois comerciante na Mercearia Formosa. Por fim, montou uma venda ambulante no atacado de doces para mercearias em toda a cidade de Apucarana.

José Volante deixa a esposa, três filhos, duas noras e quatro netos. Ele foi sepultado às 17 horas no Cemitério Cristo Rei. De família tradicional em Apucarana, ele deixa inúmeros amigos na cidade.