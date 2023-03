Morre o comerciante João Luiz Fornaciari, aos 58 anos

Da Redação

Ele deixa a esposa Sandra Fornaciari, e os filhos Diego Fornaciari e Diane Fornaciari

Morreu nesta quinta-feira (2), o comerciante do distrito Pirapó, João Luís Fornaciari, aos 58 anos. Conforme informações de amigos da família, ele estava há 15 dias internado no Hospital Evangélico, de Londrina. A causa da morte não foi divulgada.

João Luiz nasceu, cresceu e morou durante toda a vida no Pirapó. O pioneiro era dono de um açougue. Ele deixa a esposa Sandra Fornaciari, e os filhos Diego Fornaciari e Diane Fornaciari, além de demais familiares e muitos amigos que cultivou ao longo dos anos. O velório ocorre na Capela Mortuária do Pirapó. Já o local do sepultamento será definido pela família.

Lamentação

O vereador de Apucarana, Franciley Preto Godoi, o Poim, lamentou a morte de João Luiz, que era seu amigo. Veja:

"Despeço-me com muita tristeza do meu amigo, João Luiz Fornaciari. Ele faleceu na manhã de hoje, aos 58 anos, após 15 dias internado no Hospital Evangélico, na cidade de Londrina.

A família e demais amigos, que vocês encontrem consolo e paz nesse momento tão triste. E a nós, amigos, ele estará sempre nos nossos corações e na nossa memória. Vai deixar muita saudade. O velório será na Capela Mortuária do Pirapó e o sepultamento será definido pela família! Descanse em paz, meu amigo".

