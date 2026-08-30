Morre no hospital morador de Apucarana que se feriu com explosão de celular

Fabio Alex Boturi, de 39 anos, sofreu queimaduras severas no último dia 17, na casa onde morava, no Distrito de Vila Reis

Fabio Alex Boturi, 39 anos, morador de Apucarana que sofreu queimaduras severas após um celular explodir enquanto o aparelho carregava na tomada, faleceu na tarde deste domingo (30). Ele estava internado há 13 dias no Hospital Universitário (HU) de Londrina. A informação do óbito foi confirmado pelos familiares.

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O homem, que trabalhava como servente de pedreiro, deixa três filhos. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Londrina. Ainda não há informações sobre velório e sepultamento.

O acidente aconteceu na residência onde a vítima morava, na Rua Manoel Bernardo dos Reis, no Distrito de Vila Reis, no último dia 17. Fabio utilizava o aparelho conectado à rede elétrica quando houve um princípio de incêndio. As chamas se espalharam rapidamente, atingindo as roupas do paciente e a cama em que ele estava.

Um vizinho que estava no quintal ao lado ouviu os gritos de socorro, visualizou as labaredas pela janela e utilizou uma mangueira de jardim para apagar o fogo no corpo da vítima e conter o foco no quarto.

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Após a ação do vizinho, o socorro especializado chegou ao local. O atendimento à ocorrência mobilizou equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros, que enviou dois caminhões de resgate para garantir o controle total do cenário. Os socorristas realizaram os primeiros socorros e encaminharam o homem inicialmente ao Hospital da Providência, em Apucarana.

Contudo, devido à extensão e à severidade das lesões, ele precisou ser transferido ainda no dia 17 para o centro de referência em queimados do HU de Londrina.