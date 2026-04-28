Morre mulher que caiu do 7º andar de prédio comercial em Apucarana
Vítima de 41 anos estava internada no Hospital da Providência após sofrer múltiplas fraturas
Morreu na manhã desta terça-feira (28), por volta das 9 horas, no Hospital da Providência, em Apucarana, a mulher de 41 anos que caiu do sétimo andar de um edifício comercial localizado na Rua Osório Ribas de Paula, na área central da cidade. A informação da morte foi confirmada ao TNOnline pela Polícia Civil. O acidente aconteceu na tarde de segunda-feira (27), no Edifício Millenium, ao lado do Hotel Doral, nas proximidades da Praça Rui Barbosa.
A vítima sofreu múltiplas fraturas, traumatismo craniano e apresentava sangramento intenso quando foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros. Ela foi encontrada inconsciente após cair sobre o telhado de uma estrutura inferior, quebrar a cobertura e parar sobre uma laje.
Segundo o subtenente Márcio Felipe do Carmo, a complexidade do local exigiu uma operação especial de resgate. Inicialmente, os bombeiros tentaram acessar a vítima pela marquise, mas optaram por uma retirada mais segura por dentro do próprio edifício.
“Nós tentamos acessar pela marquise, mas depois achamos prudente e mais seguro deslocar a vítima por dentro do edifício”, explicou o subtenente.
A análise preliminar das câmeras de segurança e o relato de testemunhas ajudaram a reconstituir os momentos que antecederam a queda. Conforme apurado, a mulher utilizou o elevador junto com uma psicóloga que trabalha no prédio. A vítima desceu no sexto andar, enquanto a profissional seguiu até o sétimo, onde fica sua clínica.
Algum tempo depois, a mulher retornou ao elevador, subiu até o sétimo andar e entrou no consultório da psicóloga. A profissional esclareceu que as duas não se conheciam, não estavam juntas e que ela nunca atendeu a vítima como paciente, destacando que apenas coincidiram de usar o mesmo elevador.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, após entrar no local, a mulher permaneceu por alguns instantes no hall de entrada, abriu a janela da sala e caiu. “Ela não era paciente da clínica. Ela simplesmente entrou, esperou um tempinho no hall de entrada, abriu a janela e infelizmente se atirou”, relatou o subtenente.
A vítima foi encaminhada inicialmente ao hospital sem identificação, já que não portava documentos no momento do resgate. O Corpo de Bombeiros atuou em conjunto com a administração e o síndico do edifício para cruzar dados do cadastro facial de entrada e confirmar oficialmente a sua identidade.
O TNonline não irá divulgar a identificação da mulher.
Nota da Redação: Se você está passando por um momento difícil ou conhece alguém que precise de ajuda, o Centro de Valorização da Vida (CVV) oferece apoio emocional gratuito e sigiloso, 24 horas por dia, pelo telefone 188 ou pelo site cvv.org.br.