Morre motociclista que teve perna amputada após acidente na PR-170

O motociclista que ficou ferido após colisão frontal com um carro na PR-170 entre Cambira e Novo Itacolomi morreu na madrugada desta terça-feira (31). Ricardo Quevedo, de 44 anos, estava internado no Hospital da Providência. A batida provocou a amputação da perna esquerda dele e outros ferimentos graves.

Ricardo, que era morador de Novo Itacolomi, deixa um filho, outros familiares e amigos, que lamentam nas redes sociais.

O acidente:

O acidente aconteceu na PR-170, Rodovia Florindo Picoli, na saída de Cambira, sentido Novo Itacolomi, na noite deste domingo . Os Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Apucarana foram chamados por volta das 20h de domingo (29).

O motorista do Voyage, de 52 anos, teria sofrido ferimentos leves. Após a batida contra o carro, o motociclista foi arremessado para longe.

O motociclista ficou em estado grave. Ele foi socorrido pelo Samu, entubado e encaminhado para o Hospital da Providência. A batida foi tão violenta que provocou a amputação da perna esquerda, além de um trauma na cabeça.

"Trauma forte. Ele estava agitado, com muita dor por causa da amputação ele também tinha uma fratura na mandíbula, fizemos nosso trabalho, entubamos devido a gravidade e encaminhamos ele para o Hospital", disse o socorrista Paulino Avansi.

Uma ambulância de Cambira e a Polícia Militar (PM) também atenderam a ocorrência. A rodovia precisou ser interditada.

"Grave, triste, o membro inferior do condutor da moto estava no chão. A equipe do Samu ficou vários minutos fazendo o atendimento e ele foi levado para o hospital. Até o momento não encontramos testemunhas e não conseguimos conversar com os envolvidos para saber o que aconteceu", detalha o sargento Vecchi.

