Morre morador de Apucarana que se queimou ao acender churrasqueira

Ele estava internado no Hospital da Providência

Morreu na madrugada desta terça-feira (7), o morador de Apucarana Valdir Jorge aos 62 anos. Ele estava internado no Hospital da Providência desde domingo (5), após sofrer queimaduras no corpo ao acender uma churrasqueira com álcool.

Valdir era cunhado do conhecido padre Pedro Odair Machado, carinhosamente chamado de padre Pedrinho, que atuou por 14 anos na Paróquia Cristo Rei, no Jardim Diamantina, depois, em 2014, foi transferido para o município de Santa Fé.

O padre publicou nas redes sociais que o cunhado faleceu às 2h da madrugada. O velório será realizado na Capela Central de Apucarana, às 15h será realizada uma missa de corpo presente e o sepultamento deve ocorrer às 16h no Cemitério Cristo Rei.

Orientações:

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as pessoas não devem usar álcool ou gasolina para acender churrasqueiras, porque os líquidos inflamáveis podem causar explosões por conta da evaporação.

Normalmente, o rosto é o primeiro a ser afetado quando explosões acontecem. Porém, outras partes do corpo podem ser atingidas, gerando queimaduras e lesões graves

Segundo os bombeiros, as pessoas precisam ler atentamente as embalagens, principalmente do carvão para acender churrasqueiras.

Tabletes de álcool sólido e outras mercadorias próprias são exemplos seguros para acender churrasqueiras. Contudo, é necessário seguir as orientações dos fabricantes e verificar se o item é certificado.

O que fazer quando acidentes acontecerem?

Interromper a reação de calor, resfriando a vítima com soro fisiológico ou água em temperatura ambiente;

Retirar as vestes com delicadeza, sem arrancá-las cortando-as com a tesoura. Não arrancar o tecido se estiver aderido à pele, apenas resfriá-lo com soro fisiológico ou água na temperatura ambiente, deixando-o no local;

Remover das extremidades anéis, pulseiras, relógios ou joias antes que o membro edemacie;

Se a área afetada envolver mãos e pés, separar os dedos com pequenos rolos de gaze umedecida em soro fisiológico ou água;

Ligar para emergência 193 ou 192.

O que não fazer em caso de queimaduras?

Não estourar bolhas provenientes da queimadura;Não ministrar medicamentos tais como pomadas;Não ministrar gel dental, pó-de-café, plantas;Não desgrudar pedaços de panos presos ao corpo da vítima.

