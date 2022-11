Morre morador de Apucarana Mateus Rossi, aos 23 anos

Da Redação

Mateus Gabriel Rossi, de 23 anos, faleceu nesta segunda-feira (7)

Familiares confirmaram a morte precoce de Mateus Gabriel Rossi aos 23 anos, na manhã desta segunda-feira (7). O jovem era morador de Apucarana e sofreu um acidente com um quadriciclo em Alvorada do Sul, no dia 29 de outubro. Ele estava internado no Hospital Evangélico, em Londrina, porém, não resistiu aos graves ferimentos.

A família autorizou a doação de órgãos e agradeceu a corrente de oração realizada em prol da recuperação do jovem. Nas redes sociais, muitas pessoas lamentam o falecimento de Mateus. Ele era contador e muito conhecido na cidade. A notícia da morte dele gerou grande comoção em Apucarana.

"E ele foi morar com Deus. Gente continue as orações para família dele pois são pessoas maravilhosas e que ele possa ter o descanso eterno ao lado do senhor onde não a dor não a maldade, e tristeza Maria José Rossi meus sentimentos sei que nada que disserem irá amenizar e acalmar está dor mais que nossa senhora e Deus possa te abençoar e dar forças"

Informações sobre velório e sepultamento serão repassadas após a liberação do corpo.

Nota de pesar

O presidente da Câmara de Vereadores de Apucarana, Franciley Preto Godoy Poim, emitiu uma nota de pesar pela morte de Mateus Gabriel.

"Na tarde desta segunda-feira (7), recebemos a triste notícia do falecimento do Mateus Gabriel Rossi, ocorrido aos 23 anos, no Hospital Evangélico de Londrina. Mateus é filho da Maria José Rossi, minha amiga e companheira de trabalho na Autarquia de Serviços Funerários (Aserfa) e do Donizete Rossi.



Mateus estudou com meu filho Leonardo. Um rapaz querido, de muitos amigos, contador e muito conhecido na nossa cidade. Ele sofreu um acidente com um quadriciclo em Alvorada do Sul, no dia 29 de outubro. Foi socorrido, ficou internado na UTI, teve traumatismo craniano e passou por duas cirurgias, mas não resistiu aos graves ferimentos.

A família autorizou a doação de órgãos e agradeceu a corrente de oração que foi realizada pela sua recuperação. Em meu nome e de toda minha família, lamento essa enorme perda. Que Deus conforte o coração da Maria José, de todos os familiares e amigos do Mateus nesse momento tão difícil".

