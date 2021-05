Morre Maria Onide Sardinha, ex-chefe do NRE Apucarana

Continua após publicidade

A educação de Apucarana e da região está de luto devido à morte da professora Maria Onide Ballan Sardinha, ex-chefe do Núcleo Regional da Educação (NRE), de Apucarana. Há quase um mês ela lutava contra a Covid-19 e chegou a ser internada em um hospital de Maringá. No entanto, não resistiu às complicações da doença.

Onide era muito conhecida e querida por seu trabalho na educação. A professora deixa o esposo Luiz Alberto Sardinha, e os filhos William, Wellington (ambos residindo na Austrália), e o caçula Vinicius, além de noras e netos, e um vasto círculo de amigos em Apucarana e região. As informações sobre o sepultamento ainda não foram divulgadas pela família.

Trajetória

Maria Onide já acumulava 40 anos de trajetória no magistério, tendo atuado em várias escolas públicas e privadas. Como servidora de carreira do Estado do Paraná, foi guindada à chefia do Núcleo Regional de Educação de Apucarana, cargo que ocupou por mais de dez anos. Com mestrado em educação prestava serviços ao Ministério da Educação, na avaliação de cursos superiores.

Em 2018, Maria Onide organizou e lançou um livro sobre o NRE, resgatando a história das Inspetorias da Educação e também traz uma retrospectiva da criação do núcleo desde 1954. A história do NRE de Apucarana é contada por meio de registros de eventos, reportagens, relatos, fotos, buscando com isso não deixar que o trabalho educacional realizado se perca no tempo.