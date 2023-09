Morre Maria Isabel Lopes, ex-presidente da Acia de Apucarana

Morreu na madrugada deste domingo (17) a empresária e ex-presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia), Maria Isabel Lopes, aos 77 anos. Ela sofreu um infarto fulminante em casa.

Empresária da indústria de confecções, Maria Isabel foi pioneira no setor do boné. Ela presidiu a Acia entre 2005 e 2009 e também foi diretora do Sindicato do Vestuário de Apucarana e Vale do Ivaí (Sivale). Ela deixa o esposo Ricardo Prado e quatro filhos: Alexandre, Júnior, Beatriz e Lilian.

O corpo de Maria Isabel Lopes foi encaminhado à Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). O velório deve ocorrer a partir das 10 horas deste domingo na Capela Central. Até a publicação desta reportagem, o horário e local do sepultamento ainda não haviam sido informados.

Em nota, a Acia lamentou a perda. "É com imensa tristeza que lamentamos a morte da empresária Maria Isabel Lopes. Uma das pioneiras na fabricação do boné, que ajudou a impulsionar o setor e torná-lo um dos mais importantes do Brasil. Sempre atuante, foi presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia) e diretora do Sindicato do Vestuário de Apucarana e Vale do Ivaí (Sivale). Um dos principais feitos da empresária a frente da Acia foi a luta para transformar o Centro Moda no que é hoje a UTFPR Apucarana. Maria Isabel deixa o esposo, filhos e filhas, netos e netas e um grande hall de amigos. Esta é uma perda irreparável para a sociedade apucaranense", diz a nota de pesar da associação.

