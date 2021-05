Morre Major Raul Leão Vidal, ex-comandante do 10º BPM

Continua após publicidade

Faleceu neste sábado (08), o Major Raul Leão Vidal de 74 anos, ex-comandante do 10º Batalhão de Polícia Militar (10º BPM) de Apucarana. Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória em Londrina, cidade onde residia nos últimos anos.

Além do comando do 10º BPM, o major também foi Secretário Municipal de Esportes em Apucarana e ganhou destaque ainda como comentarista esportivo no rádio e colunista no jornal Tribuna do Norte.

Raul Leão de Araujo Vidal era graduado em Administração e Educação Física, pós-graduado em Segurança Pública e major da Polícia Militar.

Foi vice-diretor da Casa de Custódia de Londrina, diretor da casa de Custódia de Curitiba, diretor-geral do Centro de Detenção e Ressocialização de Londrina (PEL II), subcomandante e comandante interino do 5º Batalhão da Polícia Militar de Londrina, comandante do 10º Batalhão da Polícia Militar de Apucarana, comandante da Companhia Independente de União da Vitória, comandante da Companhia Policial Militar de Ivaiporã, comandante da Companhia de rádio patrulha de Curitiba e professor da Academia Policial Militar do Guatupê.

Ele foi ainda Secretário Municipal de Defesa Social em Londrina, durante o governo do prefeito José Joaquim Ribeiro, em 2012.

Vidal deixa a esposa Angélica e sete filhos: Luciana, Christian, Luciano, Denis, Raul Junior, Luiz Felipe e Luiz Henrique.

A filha Luciana Vidal Zanon, moradora de Apucarana, fez uma homenagem ao pai nas redes sociais.

“Hoje foi embora um pedaço de mim. Eu sabia que esse dia chegaria, mas despedidas nunca são fáceis quando se trata do primeiro e grande amor da sua vida. Você me ensinou muitas coisas, paizinho, e a principal delas foi a ser forte. Sei que um dia essa dor vai passar e que vou lembrar com saudades do meu herói de coração gigante, o destemido major Raul. Mas enquanto isso, preciso chorar um pouco. Descanse em paz, meu velhinho. Você cumpriu com louvor sua missão aqui na Terra. Prometo te amar e te honrar por toda eternidade. E, quando chegar a minha hora, espero que me receba com aquele abraço de urso e o mesmo sorriso que deu quando me viu pela primeira vez. Te amo, paizinho”, diz o post.

Vidal será sepultado neste domingo (09), as 10 horas, no cemitério da Warta, distrito de Londrina.

Nota de Pesar pelo falecimento do Major Raul Vidal

A Câmara Municipal de Apucarana divulgou uma nota lamentando falecimento . Confira

