Morre José Barbosa, pioneiro do Jardim Apucarana

Um dos moradores mais antigos do Jardim Apucarana faleceu nesta quarta-feira (28). José Barbosa da Silva, mais conhecido como 'Zezão' ou 'Zé', tinha 80 anos. Ele lutava contra um câncer e não resistiu às complicações da doença.

José era aposentado, trabalhou por muitos anos no sítio Santa Bárbara e morava no Jardim Apucarana há 30 anos. Ele era muito conhecido e querido no bairro. Zezão deixa esposa, quatro filhos, sete netos, dois bisnetos e muitos amigos.

José é velado na Capela do Jardim Ponta Grossa e o velório acontece às 17h no Cemitério Cristo Rei, em Apucarana. Familiares e amigos lamentam o falecimento do pioneiro.

