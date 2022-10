Morre inspetor de alunos aposentado Carlos Roberto, de Apucarana

Da Redação

Carlinhos, como era carinhosamente chamado, é velado na Capela Central

O falecimento do inspetor de alunos Carlos Roberto Oliveira da Rocha, de 79 anos, que por muitos anos trabalhou no Colégio Nilo Cairo em Apucarana, causou grande comoção na cidade. A morte aconteceu na noite desta quarta-feira (26). Carlinhos, como era carinhosamente chamado, é velado na Capela Central e o sepultamento ocorre às 17h desta quinta (27), no Cemitério Cristo Rei.

Carlos tinha paralisia infantil e atualmente estava acolhido no asilo, onde faleceu de causas naturais. O inspetor atuou por 18 anos no Nilo Cairo e se aposentou em 13/05/2013.

"Ele era um excelente profissional, um ótimo inspetor de aluno, ele tinha o dom de acolher, às vezes muitos estudantes conversavam com ele, contavam os desafios e problemas, às vezes não contava pra gente da direção e contava pra ele. Sempre muito querido. Já na aposentadoria ele fez muita falta, e enquanto colega vai deixar muitas saudades", disse a diretora do Colégio Nilo Cairo, Cibele Barneze.

Nas redes sociais, muitas pessoas lamentam o falecimento dele e prestam homenagens. No dia 23/10, a morte da professora aposentada Cássia Marilda Pereira dos Santos Ferreira, aos 67 anos, também do Nilo Cairo, gerou grande comoção na cidade.





