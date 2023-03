Morre idoso que foi baleado dentro de casa em Apucarana

Da Redação

O idoso morreu nesta quarta-feira (1/3)

A Polícia Civil de Apucarana confirmou ao TNOnline, que o idoso, de 84 anos, baleado dentro da própria casa em Apucarana, norte do Paraná, morreu no final da manhã desta quarta-feira (1/3). Renato Santana Guimarães estava internado desde o último domingo (26/2) no Hospital da Providência.

O corpo do idoso foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), depois, será liberado para os familiares. A Polícia Civil informou que investiga o caso, que vai ouvir familiares e buscar testemunhas do crime.

Renato foi atingido por um tiro que acertou a mãe e a perna esquerda. Ele, que já era viúvo, deixa filhos e outros familiares em Apucarana. O idoso será velado na Capela Central e o sepultado acontece nesta quinta-feira (2), no Cemitério Cristo Rei, às 10h.

O crime:

Um idoso, de 85 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite de domingo (26/2), no Residencial Isabela II. A Polícia Militar (PM) foi acionada e chegando no local encontrou o idoso ferido. Populares informaram à polícia que viram dois homens dentro do quintal da vítima.

Segundo o que os vizinhos, depois dos disparos, os autores teriam corrido e pularam o muro dos fundos da residência e entraram em uma mata. Os disparos teriam sido realizados pelo lado de fora da janela.

A casa estava fechada e os vizinhos tiveram que arrombar a porta da sala para prestar socorro à vítima. O Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência, Siate prestou o primeiro atendimento e em seguida encaminhou a vítima para o Hospital da Providência.

A polícia localizou na residência um projétil que foi encaminhado para a Delegacia para realizar os procedimentos legais. Vizinhos acreditam em tentativa de assalto, pois a casa do idoso já foi alvo de roubo outras vezes.

