Morre idosa atacada por filho dentro do Providência

Familiares da idosa, de 75 anos, que estava internada no Hospital da Providência e foi atingida por golpes de tesoura pelo próprio filho, confirmaram que Lazinha da Silva Marques morreu no começo da tarde desta segunda-feira (31).

De acordo com o sobrinho da vítima, um professor de 30 anos, a tia estava internada há duas semanas. Ele contou que a idosa era diabética, hipertensa, tinha problemas cardíacos, desenvolveu depressão e recentemente precisou amputar uma perna.

Ainda conforme o professor, a tia sempre morou com o filho e a família acredita que ele entrou em surto. "Estamos em choque, desolados com tudo isso, sem acreditar em tudo que aconteceu. Meu primo amava a mãe, ele sempre cuidou dela. Ele tem depressão, trabalhava como cobrador para empresas, há alguns anos sofreu um assalto, ficou traumatizado, se aposentou. Ele sempre foi muito trabalhador e ama a mãe dele, sempre cuidou dela. Nada justifica o que ele fez, mas acreditamos que ele entrou em surto. Ele já entrou em surto outras vezes, inclusive tentou tirar a própria vida já. Ele é uma pessoa maravilhosa, mas infelizmente também estava sofrendo", disse o primo.

O professor contou que o homem sempre foi uma pessoa sensata, do bem. "Ele dava banho, trocava fraldas, cuidava há muito tempo dela, com amor, nunca tivemos problemas com ele. A vida toda morou com a mãe. Ele precisa de uma internação, cuidar da saúde mental, ele surtou, ainda não acreditamos nessa tragédia. Acreditamos no surto, por isso estou falando sobre o assunto, para alertar sobre a importância da saúde mental", disse.

A idosa deixa dois filhos e três netos. De acordo com a Polícia Civil, durante depoimento, o homem contou que a mãe amputou a perna há aproximadamente dois meses e que os cuidados com a mulher aumentaram muito, que a idosa havia retornado ao hospital por conta de uma infecção.

O homem ainda disse durante o depoimento, que na tarde de domingo (31), o médico passou no quarto e informou que a mãe teria alta e que ela voltaria para a casa usando uma sonda.

No depoimento, o homem disse que logo após o médico deixar o quarto, ele entrou em desespero por causa da sonda, entrou em surto e atacou a mãe com uma tesoura, sem ponta, que estava no quarto.

"Nós da família percebemos que na semana passada ele não estava bem, estava bastante nervoso, com ansiedade, tanto que outros familiares estavam se revezando no hospital, no domingo a esposa ficou com a sogra na parte da manhã e de tarde que ele foi para o hospital trocar com a mulher e aconteceu tudo isso, estamos em choque", finaliza o familiar.

O homem iria participar de uma audiência de custódia na tarde desta segunda-feira (31).

