Morre homem agredido por dois jovens em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Flávio Aparecido Cipriano, de 41 anos

Morreu na noite de terça-feira (28), o açougueiro e morador de Apucarana Flávio Aparecido Cipriano, aos 41 anos. Ele foi espancado no final de semana, estava internado no Hospital da Providência, porém, não resistiu aos ferimentos, confirmou a Polícia Civil.

continua após publicidade .

A briga aconteceu na Rua Ouro Branco, no Jardim Aclimação, na madrugada de domingo (26). Dois jovens, de 18 e 21 anos, foram presos no dia do crime, mas como a vítima teria sofrido ferimentos leves, eles foram ouvidos e liberados.

Flávio foi socorrido pelos bombeiros, levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e liberado. O rapaz foi para casa, porém, passou mal logo na sequência e procurou o Hospital da Providência. Ele estava internado, mas não resistiu aos ferimentos.

continua após publicidade .

O delegado adjunto, André Garcia, disse que trata o caso como homicídio qualificado. "Naquela ocasião, ele chegou ser socorrido, o que temos de informações é que ele recebeu alta, quem atendeu ele lá considerou lesões leves, até por isso, os indivíduos não foram autuados em flagrante, pois lesão corporal leve é feito o Termo Circunstanciado, então foram ouvidos e liberados. O que descobrimos é que o Flávio, depois que recebeu alta e foi pra casa, passou mal, então procurou o Hospital da Providência, por meios próprios. No hospital identificaram que o quadro de saúde dele era muito grave. Estamos aguardando o laudo, mas já tratamos esse caso como homicídio qualificado", detalha o delegado.

A motivação do crime ainda precisa ser esclarecida. "A princípio, houve um desentendimento envolvendo a mulher de um dos envolvidos, depois uma briga entre eles. Como na época o que chegou para nós era que as lesões não foram graves, então eles foram liberados. Agora vamos novamente ouvir os envolvidos e concluir a investigação", explica.

- LEIA MAIS: 'Guerra do tráfico' pode ter provocado nova morte em Apucarana

Conforme a Polícia Militar (PM), a vítima foi agredida no rosto e tórax e a polícia precisou usar spray de pimenta para conter os autores do crime, que ficaram até agressivos contra os policiais.

Siga o TNOnline no Google News