Morre funcionária de colégio de Apucarana aos 50 anos

Rosângela Simões morreu aos 50 anos, em Apucarana

Morreu nesta sexta-feira (16), a funcionária do Colégio Coronel Luiz José dos Santos, Rosângela Simões, aos 50 anos, em Apucarana. A causa da morte não foi informada por familiares e amigos.

O Núcleo Regional da Educação (NRE) lamentou a morte da moradora de Apucarana através de uma nota no Facebook. De acordo com informações da Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa), o velório ocorre na Capela Central e o sepultamento será às 17 horas, no Cemitério Cristo Rei.

Veja a nota do NRE na íntegra:

"O Núcleo Regional da Educação de Apucarana lamenta profundamente a perda da funcionária Rosângela Simões, do Colégio Coronel Luiz José dos Santos de Apucarana. Sempre alegre, prestativa e afetuosa, era uma pessoa muito querida por todos e que sempre desempenhou com amor, dedicação e competência a sua função. Aos familiares e amigos nossos sinceros sentimentos!".

Familiares e amigos lamentam a morte nas redes sociais:

"Com muita dor no coração venho comunicar o falecimento da nossa amiga, irmã Rosângela Simões, aos seus 50 anos. O que tenho que comunicar talvez seja uma das coisas mais difíceis que preciso comunicar. Hoje a pessoa mais guerreira , batalhadora, amiga, irmã nos deixou.

Não há palavras para expressar nossa tristeza, nem o buraco que ela está deixando em todos nós. Ninguém estava esperando sua partida e nem dizer adeus, ninguém estava pronto para deixá-la ir, mas este dia infelizmente chegou. Nosso coração hoje está dilacerado e pura saudade , e guardar o amor e o carinho que ela sempre nos deu que o tempo nunca irá apagar. Vá em paz, nossa rainha".

