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Morre Francisco Leite da Silva, proprietário do Chiquinho Lanches em Apucarana

Comerciante faleceu na manhã desta segunda-feira (15), em sua própria residência

Escrito por Da Redação
Publicado em 15.06.2026, 17:59:54 Editado em 15.06.2026, 17:59:47
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Morre Francisco Leite da Silva, proprietário do Chiquinho Lanches em Apucarana
Autor Foto: Divulgação

Morreu em Apucarana (PR) Francisco Leite da Silva, mais conhecido como Chiquinho, nesta segunda-feira (15). Ele era proprietário do estabelecimento Chiquinho Lanches, localizado na Avenida Aviação, na região do Jardim Trabalhista.

O comerciante tinha 69 anos e morreu durante a manhã, em sua própria residência, após sofrer um infarto. Ele deixa a esposa, cinco filhos, três netos e um bisneto.

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As últimas homenagens a Chiquinho estão sendo prestadas no salão da Capela Central. De acordo com as informações divulgadas pela família, o sepultamento está programado para ocorrer na manhã desta terça-feira (16), às 11h, no Cemitério Portal do Céu.

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Apucarana Cemitério Portal do Céu Chiquinho Lanches homenagens Infarto Obituário
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