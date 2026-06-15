Morre Francisco Leite da Silva, proprietário do Chiquinho Lanches em Apucarana
Comerciante faleceu na manhã desta segunda-feira (15), em sua própria residência
Escrito por Da Redação
Publicado em 15.06.2026, 17:59:54 Editado em 15.06.2026, 17:59:47
Foto: Divulgação
Morreu em Apucarana (PR) Francisco Leite da Silva, mais conhecido como Chiquinho, nesta segunda-feira (15). Ele era proprietário do estabelecimento Chiquinho Lanches, localizado na Avenida Aviação, na região do Jardim Trabalhista.
O comerciante tinha 69 anos e morreu durante a manhã, em sua própria residência, após sofrer um infarto. Ele deixa a esposa, cinco filhos, três netos e um bisneto.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.
As últimas homenagens a Chiquinho estão sendo prestadas no salão da Capela Central. De acordo com as informações divulgadas pela família, o sepultamento está programado para ocorrer na manhã desta terça-feira (16), às 11h, no Cemitério Portal do Céu.
Clique aqui e receba as notícias do TNOnline no nosso grupo do WhatsApp