Morre Francis Schindler, ex-proprietário da Fazenda Ubatuba em Apucarana

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Morreu aos 65 anos o empresário Francis Schindler, ex-presidente da Sociedade Rural de Apucarana e ex-proprietário da Fazenda Ubatuba. O falecimento foi confirmado por familiares, que lamentaram a perda através das redes sociais na madrugada deste domingo (10).



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Segundo a família informou ao TNOnline, Francis lutava contra uma leucemia mieloide aguda (LMA) e morreu em decorrência das complicações da doença. O empresário deixa dois filhos, Nicoly Schindler e Francis William Veroneze Schindler.

Ele assumiu a presidência da Sociedade Rural de Apucarana entre os anos de 1996 e 2001. Por cerca de 18 anos, o empresário foi proprietário da Fazenda Ubatuba, que hoje pertence ao apresentador Carlos Roberto Massa, o Ratinho, do SBT.

Mais recentemente, foi dono da empresa Megatrend, uma exportadora de peças automotivas.



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Francis estava internado no Hospital Municipal São José, em Joinville, no interior de Santa Catarina, onde atualmente residia. A família preferiu não divulgar informações sobre velório e sepultamento do empresário.