Morre ex-vereador e advogado Genésio Belarmino Izidoro em Apucarana

Morreu na madrugada desta sexta-feira (30) o ex-vereador e advogado de Apucarana, Genésio Belarmino Izidoro, aos 75 anos. Segundo amigos, ele lutava contra um câncer. Divorciado, deixa três filhos.

Familiares informaram que ele passou mal na quinta-feira (29) e foi encaminhado ao Hospital da Providência, de Apucarana. O corpo de Genésio Belarmino Izidoro será velado na capela central a partir das 14h30 desta sexta-feira (30).

Segundo informações da Autarquia Municipal de Serviços Funerários (Aserfa), ele será sepultado neste sábado (1º), às 11 horas, no Cemitério Cristo Rei.

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) lamentou a morte. "Era um grande profissional, dedicado e zeloso. Um excelente colega. É uma grande perda", afirma o advogado e ex-vereador João Batista Cardoso.

O presidente da Câmara de Apucarana, vereador Luciano Molina (PL), emitiu nota de pesar na tarde desta sexta-feira (30), em nome do Legislativo Municipal, pelo falecimento do advogado e ex-vereador Genézio Belarmino Izidoro, 75, ocorrido nesta data. “É com profundo pesar que recebemos a notícia do falecimento do ex-vereador e estendemos nossas condolências aos familiares e amigos”.



Genézio Belarmino Izidoro, que era advogado, exerceu mandato de vereador na Câmara de Apucarana de novembro de 1983 a setembro de 1987. Ele assumiu a cadeira como suplente, pelo PMDB, pelo qual fez 544 votos nas eleições municipais de 1982. Nas eleições de 1988, ele novamente ficou como suplente do partido e voltou a ocupar o cargo. Foi também gestor da antiga Companhia de Desenvolvimento de Apucarana (Codap) e atuou na assessoria jurídica da administração municipal.

O velório do ex-vereador ocorre na Capela Central e o sepultamento, segundo a Autarquia Municipal de Serviços Funerários, se dará neste sábado, dia primeiro de julho, às 11 horas, no Cemitério Cristo Rei.

