Morre ex-integrante da Banda Municipal de Apucarana aos 71 anos

Morreu nesta terça-feira (6) em Apucarana, no Norte do Paraná, Elias José de Oliveira aos 71 anos de idade. O falecimento do apucaranense foi informado nas redes sociais pela família: "Deus recolheu meu pai, obrigado a todos pelas orações", escreveu o filho no Facebook, Sidney da Leve Limp, comerciante e ex-candidato a vereador.

Elias José era um dos integrantes da Banda Municipal de Apucarana. Ele atuou por muitos anos como contador na empresa Paranamotor e também na Cooperativa Agropecuária Centro Norte do Paraná (Canorpa).

O velório acontece na Capela Central do município e o sepultamento está marcado para acontecer às 15 horas desta quarta-feira (7), no Cemitério da Saudade.

No último dia 24 de maio, o filho de Elias José fez uma publicação em suas redes sociais pedindo orações para o pai. Na data, ele estava no Hospital Norte Paranaense (Honpar) de Arapongas. Agora, após o falecimento, a comoção é grande por parte de amigos e familiares.

"Meus sentimentos, meu amigo. Homem de muita sabedoria, uma grande perda, companheiro de trabalho, tinha um grande respeito pelo seu pai. Que Deus conforte toda a família. Muita força nesse momento difícil", lamentou um amigo.

