Morre entregador que perdeu parte do pé em acidente com ônibus

O motociclista de 59 anos, que perdeu parte do pé após se envolver em um grave acidente com um ônibus do transporte coletivo municipal, morreu na manhã desta sexta-feira (3) no Hospital da Providência, em Apucarana. Amarildo da Silva se envolveu em uma colisão frontal no último dia 10 de outubro, na Rua Urânio, na Vila São Carlos.

continua após publicidade

Conforme o filho do entregador, o pai estava internado desde o acidente e teve uma piora considerável no quadro clínico nesta terça-feira (31). Ele precisou ser transferido para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), mas não resistiu e faleceu.

- LEIA MAIS: Jovem maquiadora de Marilândia morre após acidente entre caminhões

Foto por TNOnline

continua após publicidade

Morador do Núcleo Habitacional Papa João Paulo I, Amarildo também era funcionário da prefeitura de Apucarana há cerca de 32 anos. Trabalhou por muitos anos na Escola Juiz Luiz Fernando de Araújo Pereira, no Núcleo Habitacional Dom Romeu Alberti. Nos períodos livres, fazia entregas de lanches e pizzas.

Informações sobre o velório e sepultamento ainda não foram divulgadas.



Nas redes sociais, muitas pessoas lamentam a morte do servidor público.

"Descanse em paz, meu amigo Amarildo", lamentou o amigo Jeferson Marcondes.



"Grande Amarildo - Descanse em Paz", disse outro amigo de Amarildo, Marco Nantes.

Siga o TNOnline no Google News