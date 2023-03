Morre empresário Christopher Schultz, fundador da Paranamotor

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Christopher Schultz, de 87 anos.

Morreu na noite desta terça-feira (28), em um hospital de Londrina, Christoph Ludwig Friedrich Wilhelm Schultz, aos 87 anos. O empresário foi fundador da extinta revenda de automóveis e consórcio, Paranamotor, empresa tradicional de Apucarana.

continua após publicidade .

De acordo com amigos próximos, Schultz estava morando em Londrina e estava internado há dias em um hospital da cidade. O empresário deixa esposa, filhos, netos e muitos amigos. As causas da morte não foram informadas.

Conforme a Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina (ACESF), o empresário será velado a partir das 10 horas desta quarta-feira (29) na capela 6 no Parque das Allamandas. Ele será cremado às 16h30 no Crematório Allamandas.

continua após publicidade .

O prefeito Junior da Femac emitiu nota de pesar lamentando profundamente a morte do empresário. “O empresário foi proprietário da Paranamotor, uma empresa muito tradicional na cidade que contribuiu para o desenvolvimento de Apucarana e de toda região”, frisa Junior da Femac.

O prefeito lembra que a Paranamotor foi fundada na década de 60 e no auge chegou a empregar cerca de 200 funcionários, chegando a ser considerada em determinado período da sua história como a terceira maior revenda Volkswagen do sul do Brasil. “O Christoph Schultz foi um empresário arrojado, que também tinha outros empreendimentos na cidade. Além de gerar muitos empregos, ele também contribuiu para a formação de diversos profissionais, especialmente mecânicos e funileiros”, ressalta Junior da Femac.





Siga o TNOnline no Google News