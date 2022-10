Morre em Apucarana publicitário José Francisco Campoy

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

José Francisco Campoy trabalhou na Tribuna do Norte por mais de três décadas

Morreu na noite desta quinta-feira (6), em Apucarana, norte do Paraná, o publicitário José Francisco Campoy Ribas, aos 72 anos. Conforme informações apuradas junto a pessoas próximas, ele faleceu no Hospital da Providência onde foi internado após sofrer uma queda e quebrar o fêmur.

continua após publicidade .

A notícia da morte gera grande comoção na cidade e região onde Campoy é bastante conhecido por sua longa trajetória no setor comercial. Foi presidente do Country Club Apucarana por mais de 10 anos, trabalhou no setor comercial da TV Tibagi, Rádio Difusora e, em 1977, assumiu a secretaria Municipal de Comunicação de Apucarana na gestão do então prefeito Voldimir Mirão Maistrovicz.

O publicitário trabalhou por mais de 30 anos como representante comercial, na antiga Tribuna da Cidade e depois na Tribuna do Norte. Em 2015, saiu da Tribuna para tratar problemas de saúde.

continua após publicidade .

José Francisco Campoy deixa a esposa Analice Campoy e três filhos, César, Aninha e Carol. De acordo com a Aserfa, o velório vai acontecer na Capela Central, a partir das 8h desta sexta-feira (7). O sepultamento está marcado para as 17h, no Cemitério Cristo Rei.

Siga o TNOnline no Google News