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LUTO

Morre em Apucarana o senhor Antonio de Lima, pai da vereadora Eliana Rocha

Antonio de Lima faleceu nesta quinta-feira (17) e serpa sepultado nesta sexta-feira (18), às 13h no Cemitério Cristo Rei

Escrito por Louan Brasileiro
Publicado em Editado em
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Morre em Apucarana o senhor Antonio de Lima, pai da vereadora Eliana Rocha
Autor Corpo do senhor Antonio será velado na Capela Central a partir das 22h30 desta quinta-feira (17) - Foto: Divulgação

O apucaranense Antonio de Lima, pai da vereadora Eliana Rocha, morreu aos 90 anos nesta quinta-feira (17). O velório será realizado na Capela Mortuária Central, com início às 22h30 desta quinta-feira. O sepultamento está marcado para as 13 horas desta sexta-feira (18), no Cemitério Cristo Rei, em Apucarana (PR).

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"Nosso pai, avô e amigo. Sua presença será sempre lembrada com muito amor e gratidão. Descanse em paz, meu pai", publicou Eliana Rocha em suas redes sociais.

Morre em Apucarana o senhor Antonio de Lima, pai da vereadora Eliana Rocha
AutorFoto: Reprodução/Redes Sociais

A Câmara Municipal de Apucarana decretou luto oficial e manifestou pesar pela morte e prestou solidariedade à vereadora e seus familiares.

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Leia a íntegra da nota:

A Câmara Municipal de Apucarana, por meio do presidente Danylo Acioli e dos demais vereadores, manifesta profundo pesar pelo falecimento de Antonio de Lima, aos 90 anos, pai da vereadora Eliana Rocha.

‘É com profundo pesar que eu e os demais vereadores recebemos a notícia do falecimento do senhor Antonio, pai da nossa vereadora Eliana Rocha. Neste momento de tristeza, manifestamos nossas condolências aos familiares e amigos’, lamentou o presidente Danylo Acioli.

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A Câmara Municipal de Apucarana se solidariza com a vereadora Eliana Rocha e seus familiares, desejando serenidade, força e conforto neste momento de despedida.”

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