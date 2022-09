Morre em Apucarana, o sargento Ailton Penha Francisco

Da Redação

O sargento da Polícia Militar (PM), Ailton Penha Francisco estava internado após ter sofrido um AVC

Morreu em Apucarana, o sargento da Polícia Militar (PM), Ailton Penha Francisco, aos 63 anos. Ele estava internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), do Hospital da Providência, após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC).

Por opção da família, não haverá velório. O sepultamento ocorre neste sábado (24), às 14 horas, no Cemitério Cristo Rei. Penha era viúvo e deixa o afilhado, o 3º sargento Maicon José Bento de Oliveira, além de outros familiares e amigos.

NOTA DE PESAR DO 10º BPM

Com pesar o 10° BPM, comunica o falecimento do 3º sargento Ailton Penha Francisco, nascido em 8 de abril de 1959. Ele ingressou na PMPR em 1º de abril de 1981, sempre trabalhando no 10º BPM, ingressando na RR em 23 de agosto de 2005.

O sargento Penha estava internado na UTI do Hospital da Providência em Apucarana, após sofrer um AVC. O enterro será nesta data às 14 horas, no Jazigo da AVM/PMPR, no Cemitério Cristo Rei. Por opção da família, não haverá velório. O nobre companheiro era viúvo e tinha um afilhado que criou desde criança, o 3º sargento Maicon José Bento de Oliveira. A família 10º BPM externa seus mais profundos sentimentos aos familiares.

