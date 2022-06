Morre em Apucarana o empresário Victor Rank, aos 89 anos

Da Redação

O empresário Victor Arestides Rank, proprietário da empresa Rank Pneus, que faleceu nesta sexta-feira.

Morreu nesta sexta-feira, 03, aos 89 anos, o empresário Victor Arestides Rank, proprietário da empresa Rank Pneus. De acordo com familiares, ele estava saudável, mas sofreu um infarto em casa nesta manhã.

Apucaranense, Rank fundou sua empresa na cidade em 1965. Mesmo aos 89 anos, ele ainda estava na ativa, acompanhando diariamente o andamento dos trabalhos na indústria.

Muito conhecido e querido na cidade, ele deixa a viúva Rosa Pereira Rank, 4 filhos, netos e bisnetos.

O velório acontece na Capela Central de Apucarana e o sepultamento ocorre as 18 horas desta sexta-feira no cemitério Cristo Rei.

Prefeito lamenta

O prefeito Junior da Femac emitiu nota de pesar nesta sexta-feira, pelo falecimento do empresário Victor Arestides Rank. “Lamentamos profundamente a perda do pioneiro e empresário de nossa cidade e manifesto nossos sentimentos à família e amigos do senhor Victor Rank”, comentou o prefeito.