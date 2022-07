Morre em Apucarana, o empresário José Marcos Mareze

Da Redação

Morreu nesta sexta-feira (15), o empresário de Apucarana, José Marcos Mareze, aos 62 anos. A princípio, conforme informações de amigos, Nenê Mareze, como também é conhecido, sofreu um infarto fulminante. A morte foi confirmada por funcionários da empresa da família.

O empresário é dono da J.Mareze Imóveis e trabalhava junto dos filhos José Eduardo e Luiz Otávio Mareze no setor há anos. Além de muitos amigos, Mareze deixa netos e familiares em Apucarana e região. Nas redes sociais, a morte de Nenê já é comentada e lamentada.

Atualmente, ele vivia em Cambira, onde também trabalhava com uma imobiliária, além de ter uma pousada na Ilha do Mel, local em que passava boa parte do tempo.

Nota de pesar

O prefeito Júnior da Femac manifestou pesar, nesta sexta-feira (15/07), pelo falecimento do imobiliarista apucaranense José Marcos Mareze, o “Nenê Mareze. Segundo informações repassadas por familiares, o empresário de 62 anos de idade, que atualmente residia em Cambira onde também mantinha negócios na área imobiliária, sofreu um infarto.

Divorciado, ele deixa dois filhos. “Nenê faz parte de uma das famílias mais tradicionais de Apucarana. Foi um empreendedor que colaborou muito para o desenvolvimento da cidade e que deixa não só familiares, mas um vasto círculo de amigos enlutados. Que Deus possa confortar a todos neste momento”, disse o prefeito Júnior da Femac.

Segundo informações da Autarquia dos Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa), o velório acontece na Capela Mortuária Central e o sepultamento será neste sábado (16/07), às 14 horas, no Cemitério Municipal Cristo Rei.

O empresário Nenê Mareze era dono da J. Mareze Imóveis e trabalhava junto dos filhos José Eduardo e Luiz Otávio Mareze no setor há anos. Além de muitos amigos, Mareze deixa netos e familiares em Apucarana e região. Além de outra imobiliária em Cambira (Bela Vista), possuía uma pousada na Ilha do Mel onde, nos últimos anos, ficava boa parte do tempo.

