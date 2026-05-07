Morre em Apucarana o aposentado Lauro de Souza aos 73 anos

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O aposentado Lauro de Souza, de 73 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira (07) em Apucarana (PR). Bastante conhecido na cidade, ele deixa familiares e amigos.

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Lauro é natural de Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná e veio para Apucarana há vários anos, onde se tornou conhecido no início da última década ao apresentar um programa na rádio 94.5 FM onde fazia jornalismo comunitário, trazendo demandas e denúncias de moradores dos bairros da cidade.



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Posteriormente, trabalhou na Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa), durante a primeira gestão do então prefeito Beto Preto.

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O velório acontece na Capela Mortuária Central de Apucarana. O sepultamento está marcado para as 13h desta sexta-feira (08) no Cemitério Cristo Rei, em Apucarana.