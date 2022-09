Morre em Apucarana, Marli Antunes, aos 54 anos

Da Redação

Marli Antunes Correia

Morreu nesta sexta-feira (9), a apucaranense Marli Antunes Correia, de 54 anos. Ela estava internada no Hospital São Marcos em Maringá e lutava contra um câncer.

Marli trabalhou por muitos anos no setor financeiro de uma empresa de Apucarana. De acordo com uma amiga, ela era ministra e atuava como catequista na Catedral Nossa Senhora de Lourdes, pois “amava ter compromisso com Deus”.

Familiares e amigos chegaram a realizar uma corrente de oração nas redes sociais pedindo por sua cura. Marli deixa marido, filhos, netos e muitos amigos. Às 12h, será realizada uma missa de exéquias na Catedral Nossa Senhora de Lourdes.

Velório e sepultamento

De acordo com a Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa), o velório acontece na Capela Central e o sepultamento ocorre às 14 horas, desta sexta-feira, no Cemitério Cristo Rei.

