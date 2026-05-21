Morre em Apucarana Jesuino Pereira Dias, referência do truco profissional no Paraná

Apucarana perdeu nesta quarta-feira (20) um dos nomes mais conhecidos do truco profissional no Paraná. Morreu aos 77 anos Jesuino Pereira Dias, esportista que marcou gerações no cenário da modalidade e se tornou referência em competições estaduais e nacionais.

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Reconhecido pelo talento nas mesas e pela paixão pelo esporte, Jesuino representou Apucarana em diversos campeonatos ao longo da carreira. Entre as principais conquistas, estão quatro títulos paranaenses de truco, feitos que consolidaram seu nome entre os grandes competidores da modalidade.

Além do destaque no Estado, ele também participou de torneios regulamentados pelo grupo Paulo Pimentel, tradicional organizador de competições de truco no Brasil, ampliando o reconhecimento de sua trajetória no cenário nacional.

A morte de Jesuino gerou comoção entre familiares, amigos e admiradores do esporte em Apucarana. Nas redes sociais, diversas homenagens destacaram o carisma, a amizade e o orgulho que ele demonstrava ao representar a cidade nas competições.

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O velório acontece na Capela Mortuária Central de Apucarana. O sepultamento está marcado para as 16 horas desta quinta-feira (21), no Cemitério da Saudade.