Morre em Apucarana, Ieda Marques, aos 63 anos

Ieda Marques morreu nesta quinta-feira (26), após lutar anos contra um câncer

Morreu nesta quinta-feira (26), Ieda Marques, aos 63 anos, em Apucarana. A morte da apucaranense gera muita comoção na cidade.

Ieda, que era filha do ex-cartorário Iedo Marques (in memoriam) e de Glaura Marques, lutava contra um câncer há alguns anos. Ela deixa o marido Rubens Maioli, e os filhos Guilherme e Patricia, os netos, além dos demais familiares e muitos amigos que cultivou ao longo dos anos.

De acordo com a Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa), o velório ocorre na Capela Central, e o sepultamento está marcado para esta quinta-feira (26), às 18 horas, no Cemitério Cristo Rei.

A filha de Ieda, Patricia Marques, prestou uma homenagem para a mãe nas redes sociais:

"É com muito pesar e tristeza em meu coração que comunico o falecimento da minha mãe. Quem a conheceu, sabe o quão maravilhosa ela foi com todos, em especial com sua família a quem tanto amou e se dedicou. Com a certeza de que agora está nos braços do Pai, me despeço de você mãezinha amada e querida. Amor e gratidão eternos por você, minha doce mãe".

