Morre em Apucarana ex-dono da Armarinhos Paraná Santa Catarina

Ex-proprietário da Armarinhos Paraná Santa Catarina, Reynaldo de Paula Martins

Morreu nesta segunda-feira (3) o ex-proprietário da Armarinhos Paraná Santa Catarina, o empresário de Apucarana Reynaldo de Paula Martins, aos 79 anos.

De acordo com a família, ele lutava há seis anos contra um câncer e, no fim de semana, foi novamente internado no Hospital da Providência, indo a óbito no final da tarde desta segunda.

O prefeito Junior da Femac emitiu nota de pesar pelo falecimento do pioneiro Reinaldo de Paula. "Trata-se de um empresário muito querido e que fez história em Apucarana, no ramo atacadista, ao lado de seus irmãos, gerando muitos empregos e divisas ao município", destacou o prefeito.

Em nome dos munícipes, Junior da Femac, manifestou pêsames à família e ao vasto círculo de amigos. "Que Deus amenize a dor dos familiares e amigos neste momento", citou.

Reinaldo de Paula chegou em Apucarana em 1950, aos seis anos de idade, vindo com a família de São Sebastião do Paraíso-MG. Trabalhou em diversas atividades do comércio e serviços, até iniciar em 1967, junto com seus irmãos Antônio Carlos e José Alves, uma das mais tradicionais empresas da cidade, o Armarinhos Paraná-Santa Catarina.

Reinaldo de Paula também foi bastante atuante como membro do Rotary Club, tendo ocupado a governança do Distrito 4710 (norte do Paraná).

Segundo informações da família, o velório acontece nesta terça-feira, a partir das 8 horas, na Capela Mortuária Central. Já o sepultamento está previsto para às 17 horas, no Cemitério da Saudade. Reinaldo de Paula, deixa a esposa Maria Luiza Cardoso de Paula e os filhos Ivan e Marcos Vinicio, além de noras e quatro netos.

