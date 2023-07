Morre em Apucarana empresário e ex-vice-prefeito de São João do Ivaí

Siga o TNOnline no Google News

Morreu nesta quinta-feira (6) em Apucarana, aos 87 anos, o ex-vice-prefeito de São João do Ivaí e empresário aposentado Valdomiro Bonini Brosso. Segundo familiares, ele lutava contra um câncer e não resistiu às complicações da doença.

Valdomiro Bonini Brosso nasceu em São Carlos (SP). Chegou a Apucarana por volta de 1980, onde atuou no ramo de confecções. Antes, teve passagens por Lunardelli, onde foi dono de uma serraria, e também por São João do Ivaí, onde foi vice-prefeito na gestão 1973-1976. Ele chegou a assumir a prefeitura por um mês na ausência do prefeito, Aparecido Bezerra Guedes.

O corpo de Valdomiro Bonini Brosso será velado a partir das 16 horas desta quinta-feira (6) na capela mortuária central. O sepultamento será nesta sexta-feira (7), às 10 horas, no Cemitério da Saudade. Ele deixa esposa, cinco filhos e 11 netos.

