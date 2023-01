Morre em Apucarana Dona Quitéria Silva, mãe do secretário de esportes

Da Redação

Quitéria Arlindo da Silva, tinha 73 anos.

Morreu na noite desta segunda-feira (16), em Apucarana Quitéria Arlindo da Silva, aos 73 anos. Dona Quitéria era mãe do secretário municipal de esportes, José Marcelino da Silva.

A idosa estava internada na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital da Providência. De acordo com informações de amigos, ela estaria com problemas cardíacos.

O velório acontece na Capela Mortuária Central. O sepultamento está previsto para às 17 horas, desta terça-feira (17), no Cemitério Cristo Rei.

O prefeito emitiu nota de pesar pelo falecimento de Dona Quitéria Silva.

Veja a nota na íntegra

“Em nome dos apucaranenses, manifesto condolências à família e amigos pela perda da Dona Quitéria, pessoa muito querida e respeitada em Apucarana”, disse Junior da Femac.



Ele lembrou que Dona Quitéria veio com a família para Apucarana no início da década de 70. “Ela foi uma autêntica guerreira, pois ficou viúva muito jovem e acabou sendo mãe e pai ao mesmo tempo, criando três filhos: José Marcelino, Cláudio e Aparecida”, citou o prefeito.

