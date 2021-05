Morre em Apucarana, a professora aposentada Keiko Massuda

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Morreu nesta terça-feira (11), a professora aposentada Keiko Massuda, aos 74 anos. Conforme informações de amigos próximos, a apucaranense estava internada por conta de complicações causadas pela Covid-19, mas não resistiu e faleceu.

Keiko deixa familiares e também amigos da comunidade japonesa da Associação Cultural Esportiva de Apucarana (Acea), da qual fazia parte junto do irmão Keizo Massuda. A família de Keiko foi dona da Quitanda Massuda, em Apucarana.

De acordo com informações da Autarquia de Serviços Funerários (Aserfa), o sepultamento será as 18 horas, desta terça-feira (11), no Cemitério Cristo Rei.