Morre em Apucarana a pioneira Yolanda Ostrowski Raugusto aos 94 anos

Ao lado do marido, Valdemar Raugusto, a pioneira formou em Apucarana uma família com oito filhos, 15 netos e oito bisnetos

Morreu nesta segunda-feira (06), aos 94 anos, em Apucarana (PR), Yolanda Ostrowski Raugusto, uma das pioneiras do município. A informação foi divulgada pela família, que destacou a trajetória de dedicação à família, à fé e à comunidade.

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Natural de Cruz Machado (PR), Yolanda mudou-se para Apucarana na década de 1950, onde construiu sua história ao lado do marido, Valdemar Raugusto. Juntos, formaram uma família com oito filhos, 15 netos e oito bisnetos.



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Em nota, os familiares afirmaram que ela "dedicou-se ao lar e à fé na congregação como Testemunha de Jeová". Conhecida por familiares e amigos como "Mama", era apaixonada por animais e encontrava na cozinha uma forma de demonstrar carinho, reunindo as pessoas ao redor da mesa.

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Ainda segundo o comunicado da família, Yolanda "será lembrada pelo exemplo de dedicação, força, acolhimento e amor à família, deixando um legado que permanecerá vivo na memória e no coração de todos que tiveram o privilégio de conviver com ela".

O velório será realizado na Capela Mortuária de Apucarana, a partir das 6h desta terça-feira (07). O sepultamento está marcado para as 15h, no Cemitério Cristo Rei em Apucarana,